Трамп пригласил Путина и Си на G20 в Майами

В последний раз саммит G20 проходил в США в 2006 году, и предстоящая встреча в Майами станет первой за два десятилетия, когда крупнейший мировой экономический форум вновь соберется на американской территории. Ранее на фоне обострения отношений между США и рядом стран, включая участников БРИКС, Дональд Трамп отменил визит на саммит QUAD в Нью-Дели, а Бразилия инициировала внеочередной саммит БРИКС для обсуждения коллективных мер реагирования.