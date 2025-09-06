Ричмонд
Трамп пригласил Путина и Си на G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп готов лично приветствовать президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20, который пройдет в 2026 году в Майами. Об этом сообщил сам Трамп.

«Я буду рад видеть Путина и Си Цзиньпина в Майами», — заявил Трамп. Его слова передает Fox News.

В последний раз саммит G20 проходил в США в 2006 году, и предстоящая встреча в Майами станет первой за два десятилетия, когда крупнейший мировой экономический форум вновь соберется на американской территории. Ранее на фоне обострения отношений между США и рядом стран, включая участников БРИКС, Дональд Трамп отменил визит на саммит QUAD в Нью-Дели, а Бразилия инициировала внеочередной саммит БРИКС для обсуждения коллективных мер реагирования.

