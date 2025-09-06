В ЕК отметили благосклонность Путина по поводу вступления Украины в ЕС

Вопрос евроинтеграции Украины обсуждается с начала 2010-х годов, когда бывший президент страны Виктор Янукович заявлял о стратегической цели сближения с ЕС, однако отмечал некорректное поведение европейских партнеров на переговорах. После событий 2014 года курс Украины на вступление в европейские структуры стал одной из ключевых тем международной повестки и причиной напряженности в отношениях между Россией, Украиной и Западом.