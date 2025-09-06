В Хабаровске женщина украла у матери 100 тысяч рублей, выделенные на лечение

Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по Хабаровску задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в краже более 100 тысяч рублей с банковской карты. Средства предназначались для лечения пожилой жительницы города, которая доверила карту своему сыну. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По версии следствия, подозреваемая, ранее судимая за мошенничество, воспользовалась доступом к карте, зная ее ПИН-код. Она систематически снимала деньги для личных нужд. Потерпевшая обратилась в полицию после обнаружения пропажи средств.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание — до шести лет лишения свободы. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.