Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске женщина украла у матери 100 тысяч рублей, выделенные на лечение

Потерпевшая обратилась в полицию после обнаружения пропажи средств.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по Хабаровску задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в краже более 100 тысяч рублей с банковской карты. Средства предназначались для лечения пожилой жительницы города, которая доверила карту своему сыну. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По версии следствия, подозреваемая, ранее судимая за мошенничество, воспользовалась доступом к карте, зная ее ПИН-код. Она систематически снимала деньги для личных нужд. Потерпевшая обратилась в полицию после обнаружения пропажи средств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание — до шести лет лишения свободы. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.