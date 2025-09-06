В Хабаровске женщина украла у матери 100 тысяч рублей, выделенные на лечение

Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по Хабаровску задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в краже более 100 тысяч рублей с банковской карты. Средства предназначались для лечения пожилой жительницы города, которая доверила карту своему сыну. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".