Что известно о Минобороны США, которое переименовал Трамп

Министр обороны напрямую подчиняется президенту США. Он назначается главой государства и утверждается Сенатом. В большинстве случаев пост занимает гражданское лицо или бывший военный, отставка которого состоялась не менее семи лет назад. Руководитель имеет право отдавать приказ о приведении в действие ядерных сил страны в соответствии с установленным «правилом двух человек» — решение должно быть утверждено как им, так и президентом.