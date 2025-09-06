Что известно о Минобороны США, которое переименовал Трамп

Министерство обороны США стало Министерством войны.
Пентагон официально переименован в Министерство войны США. Пит Хегсет, назначенный ранее на должность руководителя ведомства, занял соответствующий пост. Кадры подписания документа главой Белого дома Дональдом Трампом появились в соцсетях. Зачем это потребовалось Вашингтону и в чем такой шаг поможет американским чиновникам, читайте в материале URA.RU.
Трамп заявил о том, что с армией США никто не может конкурировать…
Подписывая указ о переименовании Министерства обороны страны (Пентагона) в Министерство войны, американский лидер Дональд Трамп объяснил инициативу тем, что нынешнее наименование, по его мнению, не отражает реальную роль страны и ее вооруженных сил в мировой политике. Он подчеркнул, что эта идея обсуждалась несколько месяцев.
Трамп подписал указ 5 сентябряФото: Official White House / Shealah Craighead.
«Я думаю, это куда более подходящее название, особенно с учетом того, в каком состоянии сейчас пребывает мир», — заявил Трамп. По его словам, США обладают самой сильной армией и лучшим вооружением на планете.
… а Хегсет захотел побед.
Глава Пентагона Пит Хегсет сменил должность на «военный министр». Соответствующие изменения уже появились в официальных аккаунтах министерства в соцсетях.
Руководитель обновленного министерства объяснил, почему ведомству вернули историческое название. По его словам, после переименования в Министерство обороны в середине XX века Соединенные Штаты «не победили ни в одной крупной войне».
Глава ведомства высказался по поводу измененийФото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense.
«Оно будет бороться ради победы, а не ради того, чтобы не проиграть», — заявил Хегсет. Он добавил, что возвращение к прежнему названию позволит министерству «сражаться решительно» и избежать «бесконечных конфликтов».
С чего все начиналось.
История оборонного ведомства США уходит корнями в период Войны за независимость (1775−1783), когда Второй Континентальный конгресс учредил специальные комитеты для управления военными вопросами. В 1789 году ведомства вошли в состав Военного министерства (Department of War), что стало первым шагом к созданию централизованной структуры управления вооруженными силами США.
Штаб-квартиру военного учреждения называют ПентагономФото: Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt / U.S. Department of Defense.
В 1947 году новое объединенное ведомство получило название «Национальное военное ведомство» (National Military Establishment). А в 1949 году его переименовали в Министерство обороны (Department of Defense). Неофициально министерство также известно как Пентагон — по названию штаб-квартиры в Вашингтоне, которая находится в Арлингтоне, на берегу реки Потомак.
Структура и управление.
Министерство обороны США контролирует деятельность трех ключевых подразделений — сухопутных войск, военно-морского флота и военно-воздушных сил. Несмотря на то, что в их наименованиях присутствует слово «министерство», они не являются самостоятельными органами. Кроме того, ведомству подчинены четыре национальные разведывательные службы, курирующие вопросы безопасности и сбора информации для нужд обороны страны.
Руководитель военного ведомства представляет главе Белого дома рекомендации по вопросам оборонной политикиФото: Сергей Русанов.
Под контролем Министерства обороны находятся: Разведывательное управление Минобороны (DIA), Агентство национальной безопасности (NSA), Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) и Национальное управление военно-космической разведки (NRO). Каждая из этих служб специализируется на различных направлениях: сборе военно-политической информации, радиоэлектронной и киберразведке, предоставлении картографических данных и эксплуатации спутников.
Министр обороны напрямую подчиняется президенту США. Он назначается главой государства и утверждается Сенатом. В большинстве случаев пост занимает гражданское лицо или бывший военный, отставка которого состоялась не менее семи лет назад. Руководитель имеет право отдавать приказ о приведении в действие ядерных сил страны в соответствии с установленным «правилом двух человек» — решение должно быть утверждено как им, так и президентом.