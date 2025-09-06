Ричмонд
Юрист Соловьев объяснил, что грозит Аглае Тарасовой за контрабанду наркотиков

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, какое наказание может грозить актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой по статье о контрабанде наркотиков.

— Статья 229. 1 УК России «Контрабанда наркотических и психотропных веществ». Незаконное перемещение через таможенную границу или госграницу. Таможенная граница у нас с ЕАЭС, а государственная — со всеми остальными странами, — пояснил он в беседе с порталом RT.

По его словам, наказывается это деяние лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей или же сроком от 15 до 20 лет в случае контрабанды в особо крупном размере.

— Для того чтобы понимать, что может грозить актрисе, нужно знать точное количество вещества и результаты экспертизы. На месте мог был сделан быстрый экспресс-тест, — добавил специалист.

5 сентября в СМИ появились сведения, что после прилета в аэропорт Домодедово из израильского Тель-Авива в багаже Аглаи Тарасовой нашли вейп с гашишным маслом. По данным МВД, в устройстве для курения обнаружили масло каннабиса массой 0,38 грамма.

Во время судебного заседания, которое прошло в тот же день, артистка сказала, что раскаивается в своем поступке и что она совершила большую ошибку. Тарасова заявила, что не уедет из РФ, так как у нее есть ипотека и запланированные съемки в трех фильмах, а ее пожилые бабушка и дедушка находятся на иждивении.