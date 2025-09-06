Трамп подписал указ о санкциях против стран, задерживающих граждан США

Согласно подписанному указу, меры могут распространяться как на отдельные лица и организации, так и на целые государства. В рамках новых полномочий американские власти смогут замораживать активы, ограничивать выдачу виз и прекращать предоставление финансовой помощи странам-нарушителям. В Белом доме подчеркнули, что список государств, к которым могут быть применены санкции, будет формироваться по аналогии с перечнем спонсоров терроризма.