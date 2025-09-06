Ричмонд
Трамп рассказал, какие войны выигрывали США

Соединенные Штаты одержали победу в обеих мировых войнах и всех военных конфликтах между ними. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы побеждали во всем до этого и между ними», — сказал Трамп во время торжественной церемонии, посвященной подписанию указа о переименовании министерства обороны в министерство войны.

Ранее о планах переименовать Пентагон в Министерство войны сообщал телеканал Fox News, отмечая, что инициатива связана с курсом администрации Трампа на формирование «воинской этики» в ведомстве. Президент и министр обороны Пит Хегсет уже высказывали желание изменить название, а подписание указа состоялось 5 сентября 2025 года.

