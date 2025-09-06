Одноэтажное деревянное здание загорелось на юго-востоке Москвы

Одноэтажное деревянное здание загорелось на юго-востоке столицы, в 1-м Люберецком проезде. Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили в ГУ МЧС России по городу.
— Сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар на юго-востоке Москвы. В 1-м Люберецком проезде происходит загорание одноэтажного деревянного здания. Пожар был локализован, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в ликвидации возгорания было задействовано 62 сотрудника и 17 единиц техники столичного пожарно-спасательного гарнизона.
Информации о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.
5 сентября открытое горение в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке ликвидировали сотрудники МЧС. Уточняется, что из помещений сотрудники МЧС вывели 11 человек.
Пожар начался вечером 5 сентября. Причиной задымления в подвале учреждения стало короткое замыкание.