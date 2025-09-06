Эксперт рассказал, как преступники используют паспорта умерших

Ранее стало известно об обвинительном приговоре в отношении группировки, оформлявшей SIM-карты и eSIM на умерших людей. Бутырский суд столицы приговорил соучастников в зависимости от роли каждого к заключению в колонии на сроки от 6 до 14 лет и крупным штрафам.