Эксперт рассказал, как преступники используют паспорта умерших

«Серые» номера им нужны для анонимизации звонков, регистрации в мессенджерах и на маркетплейсах", — пояснил эксперт.
Также документы покойника используются для операций с электронными кошельками и банковскими продуктами, оформления микрозаймов.
«Также на умерших людей продолжают получать социальные выплаты (пенсий, пособий) и оформляют разовые выплаты», — дополнил специалист.
Для хищения данных преступники предпринимают попытки дистанционного доступа к сервисам (личные кабинеты, эквайринг) до блокировки учетной записи, добавил адвокат.
Ранее стало известно об обвинительном приговоре в отношении группировки, оформлявшей SIM-карты и eSIM на умерших людей. Бутырский суд столицы приговорил соучастников в зависимости от роли каждого к заключению в колонии на сроки от 6 до 14 лет и крупным штрафам.
