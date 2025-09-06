В Хабаровске аферисты выманили у студента 1,4 млн по схеме с посылкой

В Хабаровске очередной жертвой телефонных мошенников стал 21-летний студент, который перевёл на так называемые «безопасные счета» более 1,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Инцидент произошёл в августе 2025 года и начался с телефонного звонка от неизвестного. Тот представился сотрудником почты и запросил у молодого человека паспортные данные, якобы необходимые для получения посылки. Поначалу парень действовал по инструкции — он продиктовал серию и номер. Однако когда «сотрудник почты» запросил код из смс, студент заподозрил неладное и бросил трубку.
Спустя время потерпевший получил уведомление о входе в его аккаунт на портале госуслуг и предложение позвонить на «горячую линию». Ответившая на звонок женщина представилась сотрудницей службы поддержки и сообщила молодому человеку, что мошенники могут оформить на его имя кредиты.
Далее злоумышленники убедили студента заключить «соглашение о сотрудничестве с Центральным банком» и оформить займы в нескольких кредитных организациях. Полученные средства он переводил на счета, которые аферисты позиционировали как «безопасные».
«Когда я выполнил последний перевод, мне сказали, что свяжутся с родителями. Тогда я понял, что это мошенники», — рассказал пострадавший. После этого он сообщил о случившемся семье.
Родителям удалось закрыть все оформленные кредиты. По факту обмана возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Мошенничество».