В Хабаровске аферисты выманили у студента 1,4 млн по схеме с посылкой

Инцидент произошёл в августе 2025 года и начался с телефонного звонка от неизвестного. Тот представился сотрудником почты и запросил у молодого человека паспортные данные, якобы необходимые для получения посылки. Поначалу парень действовал по инструкции — он продиктовал серию и номер. Однако когда «сотрудник почты» запросил код из смс, студент заподозрил неладное и бросил трубку.