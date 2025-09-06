Ричмонд
NBC: в США освободили мужчину после 27 лет заключения по ложному обвинению

Приговор мужчины был основан на ложных показаниях свидетельницы, которая сама сейчас находится в заключении.

Источник: Аргументы и факты

Суд в США освободил мужчину, который провёл в заключении 27 лет по ложному обвинению в убийстве, в котором позднее призналась ключевая свидетельница, сообщает телеканал NBC со ссылкой на прокуратуру.

54-летний Брайан Хупер, житель Миннесоты, покинул тюрьму после того, как суд штата отменил его обвинительный приговор. Мужчина провёл почти три десятилетия за преступление, которое он не совершал, отмечается в заявлении прокурора округа Хеннепин.

Приговор Хупера был во многом основан на ложных показаниях свидетельницы, которая сама сейчас находится в заключении. Женщина заявила, что её мучила совесть, и спустя почти 30 лет она отозвала свои показания, признавшись, что именно она совершила убийство.

Ранее медик из США после года тюрьмы призналась, что совратила 15-летнего сына.