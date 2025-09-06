Ричмонд
Жители Красноярского края перевели мошенникам 1,8 миллиарда рублей

Краевая прокуратура озвучила традиционную сводку мобильных преступлений.

Источник: Комсомольская правда

Жители Красноярского края перевели мошенникам с начала 2025 года огромную сумму — 1 837 592 162 рублей. Количество потерпевших — 6 603 человек. При этом раскрыто только 1167 преступлений — это 27,3%. В суды края направлено 555 уголовных дел об ИТТ хищениях. Такую информацию озвучили в краевой прокуратуре.

А вот данные за минувшую неделю: дистанционным способом похищено более 90 миллионов рублей, пострадали 255 человек.

Кстати, вот расклад самых популярных способов:

— 34 человека стали жертвами фейковых криптобирж;

— 54 жителя края спасали свое благополучие под руководством разных «спецслужб»;

— 49 потерпевших прошли по фишинговым ссылкам на интернет-магазины;

— 13 пользователей соцсетей одолжили деньги друзьям и знакомым, под видом которых работали аферисты;

— в 105 случаях пострадавшие в нтернете попались на уловки неустановленных лиц путем обмана.

По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела.