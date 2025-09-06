Жители Красноярского края перевели мошенникам 1,8 миллиарда рублей

Жители Красноярского края перевели мошенникам с начала 2025 года огромную сумму — 1 837 592 162 рублей. Количество потерпевших — 6 603 человек. При этом раскрыто только 1167 преступлений — это 27,3%. В суды края направлено 555 уголовных дел об ИТТ хищениях. Такую информацию озвучили в краевой прокуратуре.