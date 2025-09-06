Певица Мона и Джахаров рассказали, что делали с собаками в зоогостинице DogTown

Певица Мона (настоящее имя — Дарья Кустовская) и блогер Эльдар Джарахов прокомментировали ужасные условия в подмосковном приюте DogTown в Чехове.
Они обратились к Маше и Карине, владельцам раскрученного канала и приюта, желая воспользоваться популярной услугой «воспитание под ключ». Но оказалось, что собак били, держали в клетках, а после возвращения питомцы вели себя еще хуже.
— У нас была одна проблема, с которой мы не справлялись — туалет. Наши собаки не приучались к туалету. Они не были агрессивными, знали команду сидеть, лежать. После передержки Карины нам испортили питомцев, — рассказала «Москве 24» певица.
Карина присылала владельцам фото, где лежит с собакой якобы «в обнимку». Благодаря хорошей репутации в социальных сетях люди доверяли этому приюту. Теперь артистка и блогер заявили, что сделают все возможное, чтобы закрыть DogTown и привлечь виновных к ответственности.
«Звездный» питомник DogTown закрылся в Чехове после возбуждения уголовного дела, сообщили 5 сентября в Telegram-канале «112».
Собаки Эльдара Джарахова и Моны стали жертвами жестокого обращения в зоогостинице в Чехове, который позиционировал себя как передержку с лучшими условиями. После того как в Сети появилось видео с издевательствами над животными и фото псов, содержащихся в грязи и с признаками побоев, звезды отправились спасать своих питомцев.