Shot: Взрывы прозвучали в Краснодарском крае

Несколько взрывов прогремели в Краснодарском крае. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбивают беспилотники ВСУ. Об этом в субботу, 6 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

— Очевидцы рассказали, что было слышно около трех взрывов в одном из поселков в Северском районе. Громкие звуки, от которых «сработала сигналка у автомобилей», были слышны с 3:45. По словам местных жителей, силы ПВО уничтожают украинские БПЛА. Предварительно, сбит один дрон, — говорится в публикации.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Силы российской противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 92 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией РФ. Об этом 5 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Помимо этого, в городе Белая Калитва Ростовской области обломки беспилотника, сбитого силами противовоздушной обороны, рухнули возле жилой многоэтажки. Инцидент произошел 2 сентября, когда в небе над городом были слышны взрывы и работала ПВО.

