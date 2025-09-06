Ричмонд
Убитую и расчлененную мужем жительницу Удмуртии воспитывала опекун

Мужчина ударил женщину по голове, нанесенные травмы оказались смертельными.

Источник: Аргументы и факты

Жительницу Удмуртии, которую убил муж, а затем расчленил ее тело, воспитывала опекун, рассказала aif.ru жительница города Глазова, где произошла трагедия.

«Мама убитой давно умерла. У женщины был опекун, и сейчас она убита горем», — поделилась собеседница издания.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, преступление было совершено в ночь на 1 июля на фоне распития спиртных напитков. Супруги поссорились, мужчина ударил женщину по голове, нанесенные травмы оказались смертельными.

Затем злоумышленник, чтобы скрыть следы содеянного, расчленил тело убитой и вывез останки в лес, и вскоре явился в полицию с заявлением о без вести пропавшей жене. Однако поведение мужчины правоохранителям показалось подозрительным.

«При осмотре машины подозреваемого в багажнике эксперты обнаружили следы крови, принадлежащие пропавшей жительнице Глазова. Мужчина сознался в содеянном. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело скоро будет передано в суд», — проинформировали в СК.

Как сообщалось, у жительницы Удмуртии, которую убил муж, а потом расчлени ее тело, был ребенок. Кроме того, ранее стало известно, что у обвиняемого могли быть сообщники.