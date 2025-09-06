Тело мужчины обнаружено в бухте Золотой Рог во Владивостоке

На водных объектах в Приморье за сутки было зарегистрировано одно происшествие. В акватории бухты Золотой Рог во Владивостоке было обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Тело было замечено очевидцами на поверхности воды. На место происшествия оперативно прибыли городские спасатели, которые извлекли тело на берег.
После этого оно было передано сотрудникам полиции для установления личности погибшего и всех обстоятельств случившегося. На данный момент проводится доследственная проверка.