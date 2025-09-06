Пострадавшая в ДТП казахстанка эвакуирована из Кыргызстана

— По просьбе родственников Генеральное консульство РК в городе Ош оперативно подключилось к решению вопроса о транспортировке пострадавшей в Казахстан. В тесном взаимодействии с министерством здравоохранения РК и при поддержке местных органов здравоохранения 5 сентября был организован вылет санитарной авиации в Ош. В тот же день соотечественницу благополучно транспортировали в Казахстан для дальнейшего лечения, — говорится в сообщении.