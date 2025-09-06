Землетрясение зарегистрировано в Забайкалье

Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение Забайкальском крае приблизительно в Каларском районе. Подземные толчки были отмечены сегодня, 6 сентября, утром вблизи поселка Новая Чара. Об этом сообщили в тг-канале Землетрясения в Байкальском регионе.
— Эпицентр сейсмического события располагался в точке с координатами 57.58° северной широты и 119.77° восточной долготы, — сообщают специалисты.
Энергетический класс землетрясения составил 12.4, что соответствует магнитуде примерно 4.7 по шкале Рихтера.
Время возникновения подземных толчков — 03:14 по всемирному координированному времени (UTC). С учетом часового пояса (Иркутское время, UTC+8) на месте события было 11:14 утра.