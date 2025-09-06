Землетрясение зарегистрировано в Забайкалье

Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение Забайкальском крае приблизительно в Каларском районе. Подземные толчки были отмечены сегодня, 6 сентября, утром вблизи поселка Новая Чара. Об этом сообщили в тг-канале Землетрясения в Байкальском регионе.