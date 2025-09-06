В Новосибирской области из огня спасли мужчину с ОВЗ

Жильцы самостоятельно эвакуировались из задымлённого подъезда.
За сутки в Новосибирской области произошло 12 пожаров и 9 ДТП. На водоёмах происшествий не зафиксировано. Об оперативной обстановке сообщило областное МЧС.
Один из пожаров — в квартире трёхэтажки в посёлке Голубой Залив. Жильцы самостоятельно эвакуировались из задымлённого подъезда. Спасатели МЧС с помощью спецсредств вывели мужчину с ограниченными возможностями здоровья. Он надышался продуктами горения и был госпитализирован.
Огонь ликвидировали за 17 минут на площади 4,5 кв. м. Пострадали домашние вещи. На месте работали 10 человек и 3 единицы техники.
