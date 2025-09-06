В Новосибирской области из огня спасли мужчину с ОВЗ

Один из пожаров — в квартире трёхэтажки в посёлке Голубой Залив. Жильцы самостоятельно эвакуировались из задымлённого подъезда. Спасатели МЧС с помощью спецсредств вывели мужчину с ограниченными возможностями здоровья. Он надышался продуктами горения и был госпитализирован.