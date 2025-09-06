Ричмонд
В Омске возбуждено уголовное дело по факту похищения ребёнка

В Омске возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека) после инцидента в Кировском округе, когда 59-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался насильно увезти 4-летнего мальчика в подъезд.

Об этом инциденте вышел сюжет на федеральном канале.

Как выяснилось, мужчина был возмущён тем, что ребёнок случайно бросил мяч в его припаркованный автомобиль, и решил «наказать» его. Схватив малыша, он попытался увести его в подъезд, несмотря на крики бабушки. Прохожие вмешались и предотвратили дальнейшие действия.

После задержания мужчина объяснил свои поступки тем, что хотел «отвести ребёнка к родителям» для разбирательства. Он также извинился перед семьёй малыша и пообещал больше не парковать свою машину в этом месте.

Следственный комитет России поручил руководителю СУ СК по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.