В Омске возбуждено уголовное дело по факту похищения ребёнка

Об этом инциденте вышел сюжет на федеральном канале.
Как выяснилось, мужчина был возмущён тем, что ребёнок случайно бросил мяч в его припаркованный автомобиль, и решил «наказать» его. Схватив малыша, он попытался увести его в подъезд, несмотря на крики бабушки. Прохожие вмешались и предотвратили дальнейшие действия.
После задержания мужчина объяснил свои поступки тем, что хотел «отвести ребёнка к родителям» для разбирательства. Он также извинился перед семьёй малыша и пообещал больше не парковать свою машину в этом месте.
Следственный комитет России поручил руководителю СУ СК по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.