Мошенники обманули 79-летнего жителя Снежинска на 1 млн рублей

Пожилой мужчина поверил в звонок от правоохранительных органов.

Источник: РИА "Новости"

79-летний житель Снежинска рассказал полицейским, что ему по телефону позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, и сообщил, что по счетам мужчины проходят сомнительные операции, и он подозревается в финансировании терроризма. Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, в течение несколько дней мошенники общались со стариком и убеждали его перевести сбережения на «безопасный счет».

«Поддавшись воздействию аферистов, мужчина перевел на указанный мошенниками счет свои сбережения на сумму 1 миллион 151 тысяча рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).