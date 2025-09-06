Мошенники обманули 79-летнего жителя Снежинска на 1 млн рублей

79-летний житель Снежинска рассказал полицейским, что ему по телефону позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, и сообщил, что по счетам мужчины проходят сомнительные операции, и он подозревается в финансировании терроризма. Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, в течение несколько дней мошенники общались со стариком и убеждали его перевести сбережения на «безопасный счет».