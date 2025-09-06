Минобороны: Силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА

В ночь на 6 сентября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России и в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— В течение прошедшей ночи, в период с 23:00 мск 5 сентября до 07:00 мск 6 сентября, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
В частности, четырнадцать БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, восемь — над территорией Смоленской области, пять — над Брянской, по три — над Белгородской областью и Краснодарским краем, один — над территорией Калужской области.
Ночью Telegram-канал Shot сообщал, что в Краснодарском крае прозвучало несколько взрывов. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбивали беспилотники украинской армии.
Помимо этого, в городе Белая Калитва Ростовской области обломки беспилотника, сбитого силами противовоздушной обороны, рухнули возле жилой многоэтажки. Инцидент произошел 2 сентября, когда в небе над городом были слышны взрывы и работала ПВО.