Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА

В ночь на 6 сентября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России и в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ночь на 6 сентября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России и в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— В течение прошедшей ночи, в период с 23:00 мск 5 сентября до 07:00 мск 6 сентября, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

В частности, четырнадцать БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, восемь — над территорией Смоленской области, пять — над Брянской, по три — над Белгородской областью и Краснодарским краем, один — над территорией Калужской области.

Ночью Telegram-канал Shot сообщал, что в Краснодарском крае прозвучало несколько взрывов. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбивали беспилотники украинской армии.

Помимо этого, в городе Белая Калитва Ростовской области обломки беспилотника, сбитого силами противовоздушной обороны, рухнули возле жилой многоэтажки. Инцидент произошел 2 сентября, когда в небе над городом были слышны взрывы и работала ПВО.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше