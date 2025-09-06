В Горловке три автобуса пострадали при атаке БПЛА ВСУ

В Никитовском районе Горловки три автобуса получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошел в поселке шахты имени Н. А. Изотова.
«Повреждены 3 автобуса вследствие атаки БПЛА украинских террористов», — написал глава города.
Горловка расположена примерно в 50 километрах к северу от Донецка. В городе действуют химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек, что позволяло относить Горловку к числу крупнейших населенных пунктов региона.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике из-за ударов ВСУ с 2022 года погибли восемь медиков.