В Горловке три автобуса пострадали при атаке БПЛА ВСУ

Инцидент произошел в Никитовском районе Горловки.

Источник: Аргументы и факты

В Никитовском районе Горловки три автобуса получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в поселке шахты имени Н. А. Изотова.

«Повреждены 3 автобуса вследствие атаки БПЛА украинских террористов», — написал глава города.

Горловка расположена примерно в 50 километрах к северу от Донецка. В городе действуют химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек, что позволяло относить Горловку к числу крупнейших населенных пунктов региона.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике из-за ударов ВСУ с 2022 года погибли восемь медиков.

