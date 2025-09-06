Магнитогорскому пенсионеру вернули похищенные с банковского вклада деньги

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска помогла пенсионеру вернуть деньги, выманенные у него мошенническим путём. Как сообщает пресс-служба Челябинской областной прокуратуры, в январе 2024 года неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров обмануло 68-летнего магнитогорца, предоставив ложную информацию об оформлении кредитного договора на его имя по доверенности.