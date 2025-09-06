Ричмонд
Магнитогорскому пенсионеру вернули похищенные с банковского вклада деньги

В интересах мужчины выступила прокуратура.

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска помогла пенсионеру вернуть деньги, выманенные у него мошенническим путём. Как сообщает пресс-служба Челябинской областной прокуратуры, в январе 2024 года неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров обмануло 68-летнего магнитогорца, предоставив ложную информацию об оформлении кредитного договора на его имя по доверенности.

«Под воздействием обмана 68-летний потерпевший установил программу и предоставил злоумышленникам доступ к своему телефону и мобильному приложению банка, в результате чего у него со вклада похищено 104 тыс. рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ходе расследования уголовного дела был установлен дроппер, на чью карту перевели деньги магнитогорца. Прокурор Орджоникидзевского района Магнитогорска обратился в суд Кемеровской области в интересах пожилого южноуральца. Суд взыскал 108 тысяч рублей, включая проценты за пользование чужими деньгами.