Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анохин: силы ПВО уничтожили девять дронов ВСУ в Смоленской области

В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.

Источник: Аргументы и факты

Глава Смоленской области Василий Анохин проинформировал о пресечении очередной попытки атаки украинских беспилотников. Согласно его заявлению, средства противовоздушной обороны и воздушно-космические силы России ликвидировали девять БПЛА над территорией региона.

В своем Telegram-канале губернатор обратился к жителям Смоленщины, сообщив о перехвате девяти вражеских дронов силами российской ПВО и ВКС. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений, вызванных падением обломков сбитых аппаратов.

Анохин напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности и действующем в области запрете на публикацию информации о последствиях атак БПЛА, деятельности ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также о расположении охраняемых объектов энергетической, телекоммуникационной, промышленной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, мостов, военных и других стратегически значимых объектов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше