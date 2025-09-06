Анохин: силы ПВО уничтожили девять дронов ВСУ в Смоленской области

Глава Смоленской области Василий Анохин проинформировал о пресечении очередной попытки атаки украинских беспилотников. Согласно его заявлению, средства противовоздушной обороны и воздушно-космические силы России ликвидировали девять БПЛА над территорией региона.
В своем Telegram-канале губернатор обратился к жителям Смоленщины, сообщив о перехвате девяти вражеских дронов силами российской ПВО и ВКС. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений, вызванных падением обломков сбитых аппаратов.
Анохин напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности и действующем в области запрете на публикацию информации о последствиях атак БПЛА, деятельности ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также о расположении охраняемых объектов энергетической, телекоммуникационной, промышленной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, мостов, военных и других стратегически значимых объектов.