Имущество владельцев брендов «Кириешки» и «Яшкино» арестовали

Судебные приставы начали арест имущества Николая и Дениса Штенгеловых, а также их компании АО «Кондитерус Ком», известной брендами «Кириешки» и «Яшкино». Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили журналисты со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов и материалы Тверского районного суда Москвы.
Согласно информации, 28 августа и 1 сентября были инициированы исполнительные производства по аресту активов компании и ее владельцев.
Надзорный орган требует признать Николая и Дениса Штенгеловых экстремистским объединением и передать акции группы компаний «КДВ», включая АО «Кондитерус Ком», в государственную собственность. В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит обратить акции группы в собственность России.
По данным судебных документов, только 1 сентября суд выдал 271 исполнительный лист в отношении имущества ответчиков, и эти бумаги были переданы взыскателю. Еще один исполнительный лист был выдан 26 августа, пишет URA.ru.
В конце августа Telegram-канал Shot сообщил, что владелец компании — производителя «Кириешек» Денис Штенгелов пожертвовал порядка 21 миллиарда рублей на помощь Вооруженным силам Украины. По данным Генпрокуратуры, «КДВ» ежегодно получает 756 миллиардов рублей прибыли. Все это время у бизнесмена также была украинская дочерняя организация — «Юниснек продакшн».
