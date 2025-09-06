Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имущество владельцев брендов «Кириешки» и «Яшкино» арестовали

Судебные приставы начали арест имущества Николая и Дениса Штенгеловых, а также их компании АО «Кондитерус Ком», известной брендами «Кириешки» и «Яшкино». Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили журналисты со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов и материалы Тверского районного суда Москвы.

Судебные приставы начали арест имущества Николая и Дениса Штенгеловых, а также их компании АО «Кондитерус Ком», известной брендами «Кириешки» и «Яшкино». Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили журналисты со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов и материалы Тверского районного суда Москвы.

— Приставы арестовывают имущество Николая и Дениса Штенгеловых и их АО «Кондитерус Ком», владеющего брендами «Яшкино» и «Кириешки», — говорится в материале.

Согласно информации, 28 августа и 1 сентября были инициированы исполнительные производства по аресту активов компании и ее владельцев.

Надзорный орган требует признать Николая и Дениса Штенгеловых экстремистским объединением и передать акции группы компаний «КДВ», включая АО «Кондитерус Ком», в государственную собственность. В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит обратить акции группы в собственность России.

По данным судебных документов, только 1 сентября суд выдал 271 исполнительный лист в отношении имущества ответчиков, и эти бумаги были переданы взыскателю. Еще один исполнительный лист был выдан 26 августа, пишет URA.ru.

В конце августа Telegram-канал Shot сообщил, что владелец компании — производителя «Кириешек» Денис Штенгелов пожертвовал порядка 21 миллиарда рублей на помощь Вооруженным силам Украины. По данным Генпрокуратуры, «КДВ» ежегодно получает 756 миллиардов рублей прибыли. Все это время у бизнесмена также была украинская дочерняя организация — «Юниснек продакшн».

26 августа Генеральная прокуратура потребовала суд признать экстремистами миллиардера Штенгелова и его отца Николая, а также национализировать принадлежащие им активы группы компаний «КДВ», которым в свою очередь принадлежат бренды продуктов «Яшкино», «Бабкины семечки» и «Кириешки».