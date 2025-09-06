Прокуратура начала проверку после разрушения моста на трассе Селихино-Николаевск

В настоящее время на месте уже проводятся неотложные ремонтно-восстановительные работы. Их ход и сроки выполнения взяты на особый контроль прокуратуры района. По завершении проверки будет принято процессуальное решение для привлечения виновных лиц к ответственности и недопущения подобных случаев в будущем.