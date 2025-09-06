Прокуратура начала проверку после разрушения моста на трассе Селихино-Николаевск

В Ульчском районе Хабаровского края введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на автомобильной дороге «Селихино — Николаевск-на-Амуре». Причиной стало разрушение деревянного мостового сооружения. Для установления причин и обстоятельств происшествия на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Ульчского района Артем Пронишев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Надзорное ведомство начало проверку, в рамках которой даст оценку действиям должностных лиц КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог». Именно эта организация несет ответственность за содержание, эксплуатацию и безопасность данного инфраструктурного объекта. Цель проверки — выявить возможные нарушения, приведшие к аварийной ситуации.
В настоящее время на месте уже проводятся неотложные ремонтно-восстановительные работы. Их ход и сроки выполнения взяты на особый контроль прокуратуры района. По завершении проверки будет принято процессуальное решение для привлечения виновных лиц к ответственности и недопущения подобных случаев в будущем.