Ушли при помощи ключа: стали известны новые подробности побега из СИЗО-1 в Екатеринбурге

Террористы, сбежавшие из СИЗО-1 в Екатеринбурге, Иван Корюков* и Александр Черепанов* выбрались из камеры при помощи ключа, который был у них. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, который знаком с ситуацией.
По словам собеседника издания, заключенным понадобилось восемь минут, чтобы покинуть территорию изолятора.
Напомним, заключенные в Екатеринбурге совершили побег в ночь на 1 сентября 2025 года через крышу СИЗО. На данный момент проводятся оперативные мероприятия по поимке преступников. Владельцев дачных участков в Свердловской области просят быть внимательными и незамедлительно сообщать в соответствующие органы, если они заметят лиц, похожих на беглецов, или обнаружат пропажу личных вещей или транспортных средств.
По факту побега Корюкова* и Черепанова* возбудили уголовные дела по статьям о «халатности» и «побеге из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».
*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.