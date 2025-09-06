Ушли при помощи ключа: стали известны новые подробности побега из СИЗО-1 в Екатеринбурге

Напомним, заключенные в Екатеринбурге совершили побег в ночь на 1 сентября 2025 года через крышу СИЗО. На данный момент проводятся оперативные мероприятия по поимке преступников. Владельцев дачных участков в Свердловской области просят быть внимательными и незамедлительно сообщать в соответствующие органы, если они заметят лиц, похожих на беглецов, или обнаружат пропажу личных вещей или транспортных средств.