Мужчину с партией наркотиков задержали в аэропорту Актау

Полиция изъяла партию наркотиков в районе аэропорта Актау, сообщает Zakon.kz.

Источник: ДП Мангистауской области

5 сентября 2025 года полиция рассказала о задержании мужчины с партией наркотиков в аэропорту Актау. Само задержание произошло 27 августа 2025 года. Сотрудники Управления криминальной полиции ДП Мангистауской области совместно с бойцами СОБР при координации прокуратуры провели специальную операцию в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе санкционированных обысков был изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находились 40 капсул с героином общим весом около 50 г. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за незаконное хранение, перевозку, приобретение, пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере без цели сбыта. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

ДП Мангистауской области

Подобные мероприятия являются частью комплексной работы, направленной на противодействие наркопреступности в рамках принципа «Закон и Порядок», обеспечивающего верховенство закона, безопасность граждан и укрепление общественного порядка.

5 сентября 2025 года Комитет национальной безопасности Казахстана заявил об изъятии крупнейшей партии кокаина в истории страны.