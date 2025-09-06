Мужчину с партией наркотиков задержали в аэропорту Актау

В ходе санкционированных обысков был изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находились 40 капсул с героином общим весом около 50 г. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за незаконное хранение, перевозку, приобретение, пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере без цели сбыта. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.