ТАСС: Аглая Тарасова в момент задержания не была под наркотиками

Актриса Аглая Тарасова, задержанная по делу о контрабанде наркотиков, не находилась под воздействием запрещенных веществ, когда у нее обнаружили гашишное масло в вейпе в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Источник ТАСС добавил, что «Тарасова была направлена на освидетельствование».

5 сентября в СМИ появились сведения о том, что после прилета Аглаи Тарасовой в аэропорт Домодедово из израильского Тель-Авива в ее багаже нашли вейп с гашишным маслом. По данным МВД, в устройстве для курения обнаружили масло каннабиса массой 0,38 грамма.

Во время судебного заседания, которое прошло в тот же день, артистка сказала, что раскаивается в своем поступке и что она совершила большую ошибку. Тарасова заявила, что не уедет из РФ, так как у нее есть ипотека и запланированные съемки в трех фильмах, а ее пожилые бабушка и дедушка находятся на иждивении.

Домодедовский городской суд избрал для артистки меру в виде запрета определенных действий и освободил ее из-под стражи. Теперь она не может покидать свой дом с полуночи до 06:00 и пользоваться средствами связи.