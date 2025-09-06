Ричмонд
Один водитель зажат: две фуры столкнулись на трассе в Челябинской области

Водителю фуры потребовалась помощь спасателей после ДТП в Челябинской области.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области

На дороге Москва-Челябинск в ДТП попали две фуры Volvo и «КамАЗ». Авария произошла на 1624 км, недалеко от города Усть-Катав. Водитель отечественного грузовика двигался по направлению Москвы, он не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

— Второе грузовое транспортное средство двигалось за ним, водитель не успел затормозить, совершил столкновение. В Volvo водитель зажат, МЧС оказывает ему помощь, — рассказали в пресс-службе ГАИ Челябинской области.

Сейчас на месте аварии также работают сотрудники Госавтоинспекции. Организовано реверсивное движение.