Один водитель зажат: две фуры столкнулись на трассе в Челябинской области

На дороге Москва-Челябинск в ДТП попали две фуры Volvo и «КамАЗ». Авария произошла на 1624 км, недалеко от города Усть-Катав. Водитель отечественного грузовика двигался по направлению Москвы, он не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.
— Второе грузовое транспортное средство двигалось за ним, водитель не успел затормозить, совершил столкновение. В Volvo водитель зажат, МЧС оказывает ему помощь, — рассказали в пресс-службе ГАИ Челябинской области.
Сейчас на месте аварии также работают сотрудники Госавтоинспекции. Организовано реверсивное движение.