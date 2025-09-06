Один водитель зажат: две фуры столкнулись на трассе в Челябинской области

На дороге Москва-Челябинск в ДТП попали две фуры Volvo и «КамАЗ». Авария произошла на 1624 км, недалеко от города Усть-Катав. Водитель отечественного грузовика двигался по направлению Москвы, он не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.