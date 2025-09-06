В Омске студент перевёл мошенникам больше миллиона рублей

По информации прокуратуры Омской области, в текущем году правоохранительные органы зафиксировали 3 699 преступлений с использованием IT-технологий, что немного меньше, чем в прошлом году. Ущерб от таких хищений превысил 1,17 млрд рублей, значительно увеличившись по сравнению с прошлым годом.
Мошенники, используя различные схемы обмана, продолжают вводить в заблуждение граждан. Недавний случай произошел со студентом одного из омских вузов. 2 сентября ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником техподдержки Госуслуг.
Мошенник сообщил, что личный кабинет молодого человека взломан и злоумышленники пытаются оформить кредит от его имени. Чтобы избежать финансовых потерь, студенту предложили перевести деньги на так называемый «безопасный счет». В итоге он перевел более 1,1 млн рублей, взятых в кредит.
На данный момент возбуждено уголовное дело, проводится расследование и оперативно-розыскные мероприятия для установления преступников.
Омичам напоминают: не верьте звонкам и сообщениям с предложением перевести деньги на «безопасные счета» — это обман. Никто не сможет перевести деньги с вашего счета без вашего разрешения. Прекратите общение и сообщите о подозрительных звонках или сообщениях в правоохранительные органы.