В Омске студент перевёл мошенникам больше миллиона рублей

По информации прокуратуры Омской области, в текущем году правоохранительные органы зафиксировали 3 699 преступлений с использованием IT-технологий, что немного меньше, чем в прошлом году. Ущерб от таких хищений превысил 1,17 млрд рублей, значительно увеличившись по сравнению с прошлым годом.