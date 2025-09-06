Двоих уфимцев подозревают в дропперстве

В Уфе пресекли деятельность двух участников преступной группировки, причастных к неправомерному обороту средств, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Преступление выявили сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по республике и отдела полиции № 3 управления МВД по Уфе.
По материалам дела, 24-летний уфимец за денежное вознаграждение передал 28-летнему жителю города реквизиты своей банковской карты и доступ к онлайн-банку. Через некоторое время на этот счёт поступило более 5 млн рублей от неизвестных лиц. Последующие операции были заморожены банком. Тогда владелец карты пошел в отделение банка, чтобы обналичить поступившие средства. Там его задержали оперативники. Позднее полицейские задержали его подельника, который был так называемым дроповодом и переводил деньги криминального происхождения по запросам третьих лиц.
В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела о проведении неправомерной операции с использованием электронного средства платежа (ч. 6 и ч. 4 ст. 187 УК РФ. Следователи провели обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела, осмотрели их автомобили и изъяли мобильные телефоны. На время расследования «дроповод» заключён под стражу.