Двоих уфимцев подозревают в дропперстве

По материалам дела, 24-летний уфимец за денежное вознаграждение передал 28-летнему жителю города реквизиты своей банковской карты и доступ к онлайн-банку. Через некоторое время на этот счёт поступило более 5 млн рублей от неизвестных лиц. Последующие операции были заморожены банком. Тогда владелец карты пошел в отделение банка, чтобы обналичить поступившие средства. Там его задержали оперативники. Позднее полицейские задержали его подельника, который был так называемым дроповодом и переводил деньги криминального происхождения по запросам третьих лиц.