Экс-офицер СБУ Прозоров: Порошенко* в 2015 году тайно поручил теракты в РФ

В апреле 2015 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) подписал секретный документ о начале диверсионно-террористической деятельности на территории Донбасса и России. Об этом рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Порошенко* стоял у истоков терактов в России, заявил Прозоров.

«Этот документ под грифом “совершенно секретно” есть в моем распоряжении», — передает слова Прозорова ТАСС. Он добавил, что это решение было принято после провала военной кампании Киева против ДНР и ЛНР, когда Украина оказалась на грани краха и перешла к тактике скрытых операций. Прозоров утверждает, что обладает копией этого документа с грифом «совершенно секретно», где предписывалось маскировать теракты под криминальные разборки или действия «партизан».

Для реализации этих планов, как сообщил экс-офицер, в структуре СБУ было создано специальное 5-е управление, а аналогичные подразделения появились в пограничной службе и Национальной гвардии Украины. Он отметил, что в эти структуры отбирали оперативников с русофобскими взглядами и серьезным опытом, а их подготовку вели инструкторы из США и Великобритании на базе под Киевом и в учебных центрах ЦРУ.

Прозоров также заявил, что американская сторона полностью финансировала деятельность этих групп и снабжала их специализированными препаратами для тренировок, включая жестокие методы отработки убийств на животных. По его словам, особо отличившихся офицеров отправляли на курсы в США, где их готовили к проведению диверсий и террористических актов.

*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

