Число исков от потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» превысило 30

Еще двое потерпевших при теракте в подмосковном «Крокус сити холле» подали в суд иски о возмещении ущерба, в результате общее число исковых требований по делу превысило 30, сообщил один из участников процесса.
«На заседании в четверг еще двое потерпевших заявили исковые требования о возмещении убытков и морального вреда», — приводит его слова РИА Новости.
Но отметил, что общее число исков от потерпевших превысило 30.
Ранее сообщалось, что компанию «Крокус интернэшнл» признали потерпевшей по делу о теракте, совершенном прошлой весной в подмосковном концертном зале.
Напомним, 22 марта 2025 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Нападавшие расстреляли посетителей и устроили пожар. Жертвами теракта стали 145 человек. На прошлой неделе стало известно о завершении расследования дела о теракте.