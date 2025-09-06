Ричмонд
Число исков от потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» превысило 30

Еще два человека заявили исковые требования, сообщил один из участников процесса.

Источник: Аргументы и факты

Еще двое потерпевших при теракте в подмосковном «Крокус сити холле» подали в суд иски о возмещении ущерба, в результате общее число исковых требований по делу превысило 30, сообщил один из участников процесса.

«На заседании в четверг еще двое потерпевших заявили исковые требования о возмещении убытков и морального вреда», — приводит его слова РИА Новости.

Но отметил, что общее число исков от потерпевших превысило 30.

Ранее сообщалось, что компанию «Крокус интернэшнл» признали потерпевшей по делу о теракте, совершенном прошлой весной в подмосковном концертном зале.

Напомним, 22 марта 2025 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Нападавшие расстреляли посетителей и устроили пожар. Жертвами теракта стали 145 человек. На прошлой неделе стало известно о завершении расследования дела о теракте.