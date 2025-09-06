Региональная комиссия согласовала прошение о помиловании Олега Митволя

Кроме того, в двух судебных инстанциях защита осужденного предоставила гарантийное письмо, в котором указано, что в случае смягчения наказания Митволь будет трудоустроен на должность заместителя генерального директора по коммерческой деятельности в информационно-издательской группе «Новые Известия» с окладом 200 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на документы.