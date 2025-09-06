Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Региональная комиссия согласовала прошение о помиловании Олега Митволя

Региональная комиссия по вопросам помилования одобрила ходатайство экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного за мошенничество, и передала его в администрацию президента. Об этом в субботу, 6 сентября, сообщил один из адвокатов осужденного.

Региональная комиссия по вопросам помилования одобрила ходатайство экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного за мошенничество, и передала его в администрацию президента. Об этом в субботу, 6 сентября, сообщил один из адвокатов осужденного.

— В настоящее время прошение о помиловании Олега Митволя передано в администрацию президента РФ, — отметил юрист.

Он уточнил, что, если будет принято положительное решение, президент подпишет указ о помиловании. Однако предварительно прошение должно получить одобрение президентской комиссии по вопросам помилования.

Кроме того, в двух судебных инстанциях защита осужденного предоставила гарантийное письмо, в котором указано, что в случае смягчения наказания Митволь будет трудоустроен на должность заместителя генерального директора по коммерческой деятельности в информационно-издательской группе «Новые Известия» с окладом 200 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на документы.

О том, что Митволь, которого осудили на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, попросил о помиловании, стало известно днем ранее. Комиссия также приняла во внимание мнение Федеральной службы исполнения наказаний, которая дала Митволю положительную характеристику.

4 сентября 2023 года суд приговорил Олега Митволя к 4,5 года заключения в колонии. Во время судебного заседания обвиняемый признал вину в мошенничестве при строительстве метро в Красноярске. «Вечерняя Москва» рассказала, чем известен Митволь и как проходило его задержание.