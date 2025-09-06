«Белпочта» предупредила белорусов о новой схеме обмана через СМС

После этого они посредством мессенджеров, к примеру, Viber или Telegram, связываются с потенциальной жертвой по указанному при регистрации номеру телефона и обманным путем пытаются получить «код подтверждения» из СМС сообщения. Это позволяет им завершить регистрацию от имени потенциального пользователя.