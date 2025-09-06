Ричмонд
«Белпочта» предупредила белорусов о новой схеме обмана через СМС

Белорусов предупредили о схеме обмана через СМС.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники стали пользоваться новой схемой обмана в Беларуси. О новой схеме предупредила «Белпочта».

В последнее время участились случаи, когда мошенники пытаются регистрировать личные кабинеты на официальном портале РУП «Белпочта», указывая при регистрации произвольные номера телефонов.

После этого они посредством мессенджеров, к примеру, Viber или Telegram, связываются с потенциальной жертвой по указанному при регистрации номеру телефона и обманным путем пытаются получить «код подтверждения» из СМС сообщения. Это позволяет им завершить регистрацию от имени потенциального пользователя.

Как подчеркнули в «Белпочте», коды из СМС являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим лицам.