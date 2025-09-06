Премьер Индии Моди не поедет на сессию ООН из-за США

Ранее Трамп выразил разочарование в связи с тем, что Индия продолжает приобретать российскую нефть в больших количествах. Глава Белого дома отметил, что именно по этой причине его администрация установила 50-процентные пошлины на товары из Индии. Трамп также подчеркнул, что этот тариф является «чрезвычайно высоким», передает 360.ru.