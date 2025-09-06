Белоречанка потеряла на «инвестициях» 215 тысяч рублей

Заявительница рассказала, что была подписана на сообщество по инвестициям в социальной сети и замечала, что якобы реальные люди зарабатывают таким способом большие деньги. Она тоже решила попробовать.
Сначала женщина внесла 50 тысяч рублей и будто бы заработала на них 700 тысяч за один день. Она решила вывести все заработанные деньги, но для вывода потребовалось пополнить счет на сумму, в несколько раз больше первоначальной. Потерпевшая перевела на счета мошенников в общей сложности 215 тысяч рублей. Получив деньги, аферисты заблокировали «инвестора».
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).