В Пентагоне возмущены решением Трампа

«Многие официальные лица в Пентагоне недовольны переименованием в Министерство войны из-за огромного плана работ в связи с изменениями, которые могут обойтись в миллиарды долларов», — передает слова представителей оборонного ведомства издание. Там добавили, что это изменение не только потребует масштабной бюрократической работы. По их мнению, ребрендинг не поможет решить актуальные военные задачи, а лишь создаст дополнительные сложности.