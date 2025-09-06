Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пентагоне возмущены решением Трампа

В Пентагоне выразили недовольство решением президента США Дональда Трампа о переименовании оборонного ведомства в «Министерство войны». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на официальные лица.

США придется потратить миллиарды на ребрендинг, заявили в Пентагоне.

В Пентагоне выразили недовольство решением президента США Дональда Трампа о переименовании оборонного ведомства в «Министерство войны». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на официальные лица.

«Многие официальные лица в Пентагоне недовольны переименованием в Министерство войны из-за огромного плана работ в связи с изменениями, которые могут обойтись в миллиарды долларов», — передает слова представителей оборонного ведомства издание. Там добавили, что это изменение не только потребует масштабной бюрократической работы. По их мнению, ребрендинг не поможет решить актуальные военные задачи, а лишь создаст дополнительные сложности.

Как отмечают источники, потребуется заменить символику на более чем 700 тысячах объектов в 40 странах мира, включая печати, фирменные бланки, униформу и даже сувенирную продукцию. Бывший чиновник Пентагона предупредил, что это решение будет использовано противниками США, включая Россию и Китай, для представления Вашингтона как угрозы международной стабильности.

При этом сенатор Митч Макконнелл подчеркнул, что укрепление обороноспособности требует реальных инвестиций, а не символических жестов. Несмотря на критику, Трамп не стал менять свое решение, заявив, что переименование станет сигналом силы и решимости США побеждать. Напомним, что историческое название «Министерство войны» использовалось в США до 1947 года.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше