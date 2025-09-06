СМИ: Сбежавшие из СИЗО-1 в Екатеринбурге имели ключи от камеры

Террористы Иван Корюков* и Александр Черепанов*, сбежавшие из СИЗО-1 в Екатеринбурге, смогли выбраться из камеры, используя имевшийся у них ключ. Об этом в разговоре с «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По информации собеседника издания, заключенным потребовалось всего восемь минут, чтобы покинуть территорию изолятора.
Двое террористов, пытавшихся поджечь военкомат, сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге 1 сентября. Позднее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что беглецы состояли в запрещенной в России террористической организации и сотрудничали с украинскими спецслужбами. Они находились в заключении с мая 2023 года.
Изолятор знаменит своими тяжелыми условиями и жесткими порядками. В 90-х из него был совершен один из самых громких и кровавых побегов в истории постсоветской России. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих инцидентов.
*Внесены в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.