США усиливают сотрудничество с Узбекистаном

Кроме того, стало известно, что впервые в истории национальная сборная Узбекистана примет участие в чемпионате мира по футболу, который состоится в Соединенных Штатах Америки в следующем году. Американский лидер поздравил узбекистанскую команду и выразил ей свои наилучшие пожелания.