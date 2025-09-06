США усиливают сотрудничество с Узбекистаном

Мирзиеев провел телефонный диалог с Трампом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и глава Белого дома Дональд Трамп обсудили по телефону перспективы укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.
«Были обстоятельно рассмотрены практические аспекты дальнейшего укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения взаимовыгодного сотрудничества», — сказано в сообщении. Его приводит пресс-служба президента Узбекистана.
Также упоминается, что стороны обсудили развитие совместных проектов в важных отраслях и увеличение объема торговли. Среди перспективных направлений сотрудничества названы гражданская авиация, добыча минеральных ресурсов, электротехника, энергетика, сельское хозяйство, цифровые технологии, финансы, инновации, образование и другие сферы.
В процессе телефонных переговоров лидеры стран обсудили актуальные вопросы международной повестки, уделив особое внимание развитию сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами в формате «C5+1». Мирзиеев также пригласил Трампа посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное для обеих сторон время.
Кроме того, стало известно, что впервые в истории национальная сборная Узбекистана примет участие в чемпионате мира по футболу, который состоится в Соединенных Штатах Америки в следующем году. Американский лидер поздравил узбекистанскую команду и выразил ей свои наилучшие пожелания.