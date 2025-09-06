В Перми мужчину будут судить за убийство знакомого

Следствие установило, что 30 мая в квартире в Мотовилихинском районе Перми между фигурантом и его знакомым, находившимся в алкогольном опьянении, возникла ссора. Мужчина схватил канцелярский нож и его лезвием нанес множественные удары по туловищу и конечностям оппонента. Потерпевший скончался на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления.