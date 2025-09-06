Ричмонд
В Перми мужчину будут судить за убийство знакомого

В Мотовилихинском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Республики Башкортостан.

Мужчину обвиняют в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что 30 мая в квартире в Мотовилихинском районе Перми между фигурантом и его знакомым, находившимся в алкогольном опьянении, возникла ссора. Мужчина схватил канцелярский нож и его лезвием нанес множественные удары по туловищу и конечностям оппонента. Потерпевший скончался на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления.

Местонахождение предполагаемого виновника было установлено в кратчайшие сроки в результате слаженной работы следователей СКР и оперативных сотрудников ГУ МВД по Пермскому краю, после чего мужчину задержали. На время следствия его заключили под стражу.

Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.