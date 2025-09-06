Мошенники представляются россиянам их «начальством» для получения доступа к «Госуслугам»

Кибераферисты, выдающие себя за начальство, направляют работнику ссылку для авторизации и просят ввести номер телефона. Затем жертва, согласно мошеннической схеме, должна переслать им полученный код подтверждения — с этого момента злоумышленники могут свободно распоряжаться аккаунтом на «Госуслугах».