Мошенники представляются россиянам их «начальством» для получения доступа к «Госуслугам»

В России выявлена новая схема кибераферистов, основанная на фальшивых корпоративных переписках. Подробности сообщают РИА Новости.
«…Для “подтверждения данных” жертвам предлагают использовать якобы официальный бот “Госуслуг” в мессенджере Telegram», — отметили авторы материала.
Как указали на РИА Новости, онлайн-мошенники создают поддельные переписки сотрудников предприятий со своим руководством. Под предлогом необходимости перевода кадрового архива в электронный формат или удаления данных бывших коллег они убеждают жертв пройти авторизацию через фейковый бот.
Кибераферисты, выдающие себя за начальство, направляют работнику ссылку для авторизации и просят ввести номер телефона. Затем жертва, согласно мошеннической схеме, должна переслать им полученный код подтверждения — с этого момента злоумышленники могут свободно распоряжаться аккаунтом на «Госуслугах».
К сожалению, схемы онлайн-аферистов становятся все необычнее с каждым днем. Ранее отечественные правоохранители составили «психологический портрет» среднестатистической жертвы кибермошенников в качестве предостережения для россиян.
