Жителя Красноярского края обманул мошенник из Санкт-Петербурга

Необычное мошенничество раскрыли полицейские в Красноярском крае. Жертвой обмана стал 54-летний житель Шарыпово, который решил купить хоккейную защиту через социальные сети.
История развернулась в мае 2025 года. Мужчина разместил объявление о поиске каски и вскоре получил заманчивое предложение от неизвестного продавца из Петербурга. Тот продемонстрировал фотографии товара, подробно описал характеристики и даже показал снимки якобы упакованной посылки и работницы почты.
Доверчивый покупатель перевел 9 тысяч рублей за покупку, получив в ответ трек-номер для отслеживания. Однако долгожданная посылка так и не пришла — «продавец» исчез вместе с деньгами.
Правоохранители оперативно вышли на след мошенника. Им оказался 28-летний петербуржец, который во время рабочей поездки в Северную столицу был задержан стражами порядка. Злоумышленник признался, что все фотографии были скачаны из интернета, а трек-номер получен при фиктивном оформлении отправки онлайн.
К счастью для потерпевшего, аферист полностью возместил ущерб. Тем не менее, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь жителю Санкт-Петербурга грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.