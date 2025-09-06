Жителя Красноярского края обманул мошенник из Санкт-Петербурга

Правоохранители оперативно вышли на след мошенника. Им оказался 28-летний петербуржец, который во время рабочей поездки в Северную столицу был задержан стражами порядка. Злоумышленник признался, что все фотографии были скачаны из интернета, а трек-номер получен при фиктивном оформлении отправки онлайн.