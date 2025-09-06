В Европе засомневались в отправке войск на Украину.
В Европе выступили против возможного размещения немецких войск на Украине после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. По словам премьер-министра Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедера, такой шаг стал бы первым этапом в процессе вступления Украины в НАТО, что вызвало бы резкое неприятие России.
«Мне трудно представить, чтобы там разместились войска НАТО», — заявил Зедер изданию Rheinische Post. Глава баварского правительства подчеркнул, что размещение солдат Североатлантического альянса на украинской территории стало бы «предвестником вступления Украины в НАТО», а Москва «никогда бы этого не допустила».
Зедер также выразил сомнения в готовности бундесвера к подобным миссиям. По его словам, вооруженные силы Германии сейчас находятся «на пределе возможностей» как с точки зрения кадров, так и финансирования. В связи с этим премьер-министр Баварии предложил рассмотреть возвращение обязательной военной службы для укрепления обороноспособности страны.
Кремль неоднократно называл недопустимым размещение иностранных войск на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что стремление Киева вступить в НАТО и появление на территории Украины военной инфраструктуры альянса стало одной из причин начала конфликта.
Ранее Путин совершил рабочий визит в Китай, по итогам которого дал пресс-конференцию. Российский лидер напомнил, что Москва всегда выступала против членства Украины в НАТО, так как это вопрос обеспечения безопасности РФ. Однако, Кремль не был против вступления страны в ЕС, передает RT.