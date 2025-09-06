В Германии испугались размещения немецких войск на Украине

В Европе выступили против возможного размещения немецких войск на Украине после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. По словам премьер-министра Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедера, такой шаг стал бы первым этапом в процессе вступления Украины в НАТО, что вызвало бы резкое неприятие России.