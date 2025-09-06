Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Новосибирска задержали 9 подростков

К операции привлекли полицию, ГИБДД, Росгвардию и сотрудников экономической безопасности.

К операции привлекли полицию, ГИБДД, Росгвардию и сотрудников экономической безопасности.

В ночь с пятницы на субботу в центре Новосибирска прошёл масштабный профилактический рейд. К операции привлекли полицию, ГИБДД, Росгвардию и сотрудников экономической безопасности, о чем сообщает областное МВД.

За ночь составили 45 административных протоколов. В отделения доставили 11 человек — 9 из них несовершеннолетние, находившиеся на улице после 22:00. В одном из павильонов на Ленина полиция выявила незаконную продажу алкоголя — продукцию изъяли.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске с начала года в ДТП с питбайками пострадали 13 детей.