В центре Новосибирска задержали 9 подростков

В ночь с пятницы на субботу в центре Новосибирска прошёл масштабный профилактический рейд. К операции привлекли полицию, ГИБДД, Росгвардию и сотрудников экономической безопасности, о чем сообщает областное МВД.
За ночь составили 45 административных протоколов. В отделения доставили 11 человек — 9 из них несовершеннолетние, находившиеся на улице после 22:00. В одном из павильонов на Ленина полиция выявила незаконную продажу алкоголя — продукцию изъяли.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске с начала года в ДТП с питбайками пострадали 13 детей.