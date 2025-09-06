В Уфимском районе автобус с пассажирами съехал в кювет после ДТП

В Уфимском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта, который съехал в кювет, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.
По предварительной информации, на ул. Черёмухово в с. Жуково столкнулись автобус «Газель Next» и автомобиль «Москвич-3». От удара автобус съехал в кювет.
В момент аварии в салоне находились 18 пассажиров, детей среди них не было. Четверо обратились за медицинской помощью, после осмотра врачи назначили им амбулаторное лечение.
Оба транспортных средства получили механические повреждения. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы, выясняются все обстоятельства аварии.