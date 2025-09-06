В Киеве ликвидирован главный инженер ЗРК Patriot

ВС РФ ликвидировали инженера ЗРК Patriot.
В Киеве уничтожен главный инженер подразделения зенитного ракетного комплекса Patriot Денис Сакун. По данным петиции на сайте президента Украины Владимира Зеленского, инцидент произошел во время атаки беспилотников на позиции ЗРК, где из-за падения обломков одного из дронов возник пожар. Утверждается, что смерть инженера наступила в результате детонации боевой части сбитой ракеты.
В петиции подчеркивается, что Сакун погиб при исполнении военных обязанностей. В Министерстве обороны РФ не комментировали данный инцидент, однако ранее в российском военном ведомстве неоднократно заявляли, что ВС России наносят удары исключительно по военным объектам на территории Украины. В Кремле также отмечали, что российские войска не нацелены на гражданскую инфраструктуру в отличие от украинских сил.