Магнитная буря ударит 7 сентября: что происходит на Солнце и точное время пика

Пейте больше воды. Простая вода помогает организму справиться с нагрузкой и поддерживает давление в норме. Избегайте кофе и алкоголя — они усиливают нагрузку на сосуды. Откажитесь от тяжелой еды. Жирное, острое и сладкое создают лишнюю нагрузку. Выбирайте легкие супы, каши, овощи и фрукты. Больше отдыхайте. Перенесите тренировки, ремонт и сложные дела на другие дни. Прогуляйтесь в парке, но избегайте прямого солнца. Следите за давлением. Если вы метеочувствительны, имейте под рукой тонометр и привычные лекарства. При сильном недомогании обратитесь к врачу. Ложитесь спать вовремя. Полноценный сон — лучшее лекарство. Проветрите комнату перед сном и избегайте гаджетов за час до отдыха.